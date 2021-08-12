У Білорусі затримали екскандидата у президенти

Жодних подробиць про затримання Дмитрієва наразі немає.

Уранці 12 серпня в Мінську затримали керівника організації "Говори правду", екскандидата в президенти 2020 року Андрія Дмитрієва.

Дмитрієв також входить до оргкомітету "Нашої партії", є делегатом платформи "Сход", передає Єврорадіо.

Затримання Дмитрієва підтвердила його соратниця Тетяна Короткевич.

"Так, був затриманий, але наразі ніяких подробиць немає", - сказала вона.

Повідомляється, що масові обшуки у делегатів "Схода" пройшли 11 серпня. Деяких учасників відпустили під підписку, інших - затримали. Перший голова платформи дипломат Ігор Лещеня опинився у СІЗО на Окрестіна.

Нагадаємо, у Білорусі чемпіона світу з кікбоксингу Олексія Кудіна засудили до 2,5 років колонії за опір силовикам під час протестів.