Президент Польщі Анджей Дуда візьме участь у Кримській платформі

Він також візьме участь у святкуванні Дня незалежності України в Києві.

Польський президент Анджей Дуда у серпні відвідає Київ та візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, а також у святкуванні Дня незалежності України.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі, оприлюдненому на сайті глави польської держави.

"23-24 серпня 2021 року (понеділок-вівторок) президент Республіки Польща Анджей Дуда візьме участь у саміті Кримської платформи та відзначенні Дня незалежності України в Києві", - йдеться у пресрелізі.

Нагадаємо, саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня 2021 року. На ньому буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму.

Президент Володимир Зеленський запропонував ЄС долучитися до Кримської платформи новими санкціями.

У російському МЗС заявили, що будуть розглядати участь будь-яких країн у саміті як недружній щодо Росії крок і пряме посягання на її територіальну цілісність. Українське МЗС розцінило погрози РФ майбутнім учасникам Кримської платформи як "політичний булінг".