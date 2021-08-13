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Талібан захопив адміністративні центри ще п'яти провінцій Афганістану, дійшовши до Пулі-Алам за 50 км від Кабула

Урядові сили здають місто за містом.

Талібан захопив адміністративні центри ще п'яти провінцій Афганістану, дійшовши до Пулі-Алам за 50 км від Кабула
Фото: EPA/UPG

Радикальний ісламістський рух "Талібан" у п'ятницю, 13 серпня, захопив адміністративні центри ще п'яти провінцій Афганістану, в тому числі місто Пулі-Алам, що за 50 кілометрів до Кабула.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Під контролем ісламістів опинились Лашкаргах (провінція Гільменд), Калаї Нау (провінція Бадгіс), Чагчаран, або Фірозко (провінція Гор), Тарінкот (провінція Урузган) та Пулі-Алам (провінція Логар).

Загальна кількість провінційних центрів, що здалися талібам, сягнула вже 17-ти із 34. Ісламісти контролюють друге за величиною місто Афганістану Кандагар та третє - Герат.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки після 20-річної війни в Афганістані вирішили вивести свої війська, розв'язавши руки Талібану. Війська ісламістів почали захоплювати місто за містом та взяли під контроль уже дві третини держави.

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