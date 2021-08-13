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Шестеро людей загинули внаслідок стрілянини в англійському Плімуті

Причиною міг стати "сімейний конфлікт", нападник загинув.

Шестеро людей загинули внаслідок стрілянини в англійському Плімуті
Фото: Pixabay

Внаслідок стрілянини у місті Плімут, що знаходиться на південному заході Великобританії, загинули шестеро людей, у тому числі сам нападник.

Про це повідомила місцева поліція.

Як повідомляє BBC, це сталося близько 6 вечора в районі Кейхем. Стрілянина не пов'язана з тероризмом.

Як повідомила поліція Девона і Корнуолла, крім нападника, якого опізнали як Джейка Девісона, загинули два чоловіки і три жінки, одна з них померла в лікарні. У всіх загиблих - вогнепальні поранення.

Guardian повідомляє, що причиною стрілянини міг стати "сімейний конфлікт".

За інформацією Daily Mail, стрілок наклав на себе руки (за іншими даними - був застрелений поліцією).

Times повідомляє, що серед загиблих - п'ятирічна дівчинка. Як повідомили виданню очевидці, нападник застрелив п'ятирічну дівчинку і її матір, після чого поранив або вбив місцевих жителів при спробі сховатися.

За неофіційною інформацією, стрілок убив батька, матір та маленьку сестру.

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