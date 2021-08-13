На Теремках у Києві сталася стрілянина біля ресторану, є постраждалий

У Києві на вулиці Маршала Конєва сталася стрілянина біля ресторану готелю Favor Park. Один чоловік отримав незначні тілесні пошкодження, стрілка затримали.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції та паблік "Київ оперативний".

Стрілянина сталася через конфлікт між двома компаніями.

"Один із опонентів почав хаотичну стрілянину, після чого учасники інциденту втекли. На момент приїзду правоохоронців зловмисник, що влаштував стрілянину, перебував на місці події разом із опонентом, який під час штовханини отримав тілесні ушкодження, але від госпіталізації та написання заяви відмовився. Правопорушник знаходився у стані алкогольного сп'яніння та не зміг пояснити свої дії", - розказав т.в.о. начальника Голосіївського управління поліції Петро Білаш.

На місці знайшли 14 гільз від травматичного пістолета, магазин від пістолету та шість набоїв.

У автомобілі стрілка знайшли дозволи на зброю, велику кількість патронів, автомат Калашникова та мисливські рушниці. Зброю відправили на експертизу, а чоловіка затримали за хуліганство (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу).

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Підозрюваний - 35-річний уродженець Донецької області.

Нагадаємо, що місяць тому на Уманській вулиці в Києві чоловік прострелив ноги іншій людині.