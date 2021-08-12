Фото: guard.npu.gov.ua

У Білій Церкві між працівниками поліції охорони стався конфлікт. Після того, як відеозапис бійки 12 серпня потрапив у інтернет, обласне управління поліції вирішило провести службове розслідування.

Про це йдеться на сайті Поліції охорони.

"У Київській області в місті Біла Церква між працівниками поліції охорони виник конфлікт, який переріс в штовханину. Ми засуджуємо непрофесійну поведінку поліцейських і проводимо профілактичні бесіди серед усього особового складу. За цим фактом наразі триває службове розслідування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на початку серпня під час конфлікту на вулиці працівник Управління державної охорони вдарив молодого хлопця, який виявився танцюристом з команди співачки Надії Дорофєєвої. Постраждали впав на тротуар і відтоді знаходиться в реанімації. Держохоронця звільнили, проти нього відкрили кримінальну справу.