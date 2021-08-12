Від початку року Чорнобиль відвідали 32 тисячі туристів

У 2019 році планувалося досягти показника 1 млн туристів на рік.

Чорнобильську зону відчуження від початку року відвідали 32 тис. туристів.

Про це повідомив помічник директора ДП "ЦОТІЗ" Кирило Гарник, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, дані актуальні на 11 серпня. У 2019 році планувалося досягти показника 1 млн туристів на рік, проте у 2020 році туристичний потік сильно скоротився.

"Нам вдалося вже отримати результати кращий, ніж у 2018 році, коли за цілий рік прийняли 36 тис. туристів, але навряд чи досягнемо результатів 2019 року - 124 тис.", - сказав Гарник.

У лютому-2021 Міністерство культури та інформаційної політики, Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України, Державне агентство розвитку туризму і Державне агентство з управління зоною відчуження підписали меморандум про розвиток відвідування території зони відчуження Чорнобильської АЕС.

Нагадаємо, у липні 2019 року президент Володимир Зеленський підписав указ про розвиток туризму у Чорнобильській зоні. На його думку, указ сприятиме перетворенню Зони на "науковий і туристичний магніт" без корупції і зайвих заборон.

На початку вересня 2019 було встановлено новий рекорд відвідуваності зони відчуження ЧАЕС. Протягом восьми місяців зону відчуження відвідали майже 75 тисяч туристів. Від початку року цей показник збільшився уп'ятеро: ще у січні-лютому зону відвідували менше ніж 3 тисячі осіб на місяць, а починаючи з березня, кількість туристів почала зростати.