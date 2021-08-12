Серед фігурантів були співробітники ВОХР, які за гроші дозволяли вчиняти крадіжки.

На Миколаївщині поліція викрила банду, учасники якої тоннами викрадали газ із вагонів-цистерн потягів. Серед фігурантів були співробітники ВОХР, які за гроші дозволяли вчиняти крадіжки в районі залізничної станції Первомайського району.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Угруповання налічувало понад 10 осіб віком від 17 до 44 років. Заробітки зловмисників за місяць сягали до 1 млн гривень.

За словами начальника поліції області Сергія Шайхета, схема була така: один водій потяга залишав вагони в обумовленому місці. Там вже чекали інші фігуранти на спеціально орендованій вантажівці, які приєднували обладнання та відкачували газ. Потім крадений газ у супроводі організатора доставляли на підконтрольні заправні станції.

Під час розшукових заходів була встановлена ферма, на якій переховувались знаряддя злочину, а також автомобіль-газовоз. Поліцейські задокументували низку таких фактів.

Фото: npu.gov.ua

11 серпня миколаївські слідчі у супроводі бійців КОРДу та роти поліції особливого призначення провели спецоперацію із викриття учасників угруповання. Під час обшуків вилучили гроші, комп’ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони, сім-карти, зброю, набої до неї, вантажний автомобіль, наркотичні засоби та інші речові докази.

Фото: npu.gov.ua

Дев’ятьом фігурантам повідомили про підозру у вчиненні крадіжки в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК), за що зловмисники ризикують провести за ґратами до 12 років із конфіскацією майна.

"Злочинними діями суб’єктам господарювання спричинено шкоду на близько пів мільйона гривень, остаточна сума буде встановлена після проведення відповідних експертиз", - повідомили в поліції.

Фото: npu.gov.ua

Раніше правоохоронці вже затримали двох фігурантів. Дізнавшись про це, організатор угруповання, колишній депутат міськради, вирішив запропонувати начальнику місцевої поліції 5 тисяч доларів за непритягнення його спільників до відповідальності та закриття кримінального провадження, повернення вилученого автомобіля та неперешкоджання його подальшій злочинній діяльності.

Про спробу підкупу керівник Первомайського райвідділу поліції повідомив у службу внутрішньої безпеки, співробітники якої 11 серпня затримали 42-річного фігуранта під час передачі обіцяної суми. Затриманому інкримінують ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу, за що передбачено покарання до восьми років ув’язнення. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше поліція викрила банду, яка обкрадала вантажні потяги з вугіллям на Придніпровській залізниці. До протиправної діяльності були залучені працівники воєнізованої охорони регіональної філії Придніпровської залізниці. Загалом організація налічувала близько 40 осіб.