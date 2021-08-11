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"Укрзалізницю" очолив колишній менеджер Ахметова

Кабмін втретє за рік міняє керівника залізниці.

"Укрзалізницю" очолив колишній менеджер Ахметова
Фото: aggeek.net

Кабінет міністрів у серед звільнив т.в.о. голови правління "Укрзалізниці" Івана Юрика. Замість нього призначили Олександра Камишіна, керуючого партнера інвестиційної компанії Fortior Capital.

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Камишін у 2012-2019 роках був менеджером з інвестицій SCM Рината Ахметова та входив до наглядової ради стивідорної компанії Ахметова Portinvest. З 2020 року працює у власній інвестиційній компанії Fortior Capital. У червні 2021 року став радником міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Камишін володіє аграрним медіахолдингом Latifundist Media.

Нагадаємо, що 9 серпня наглядова рада "Укрзалізниці" погодила заяву Івана Юрика про звільнення з посади тимчасового виконуючого обов’язки голови правління компанії та запропонувала на його місце Камишіна.

Від нього очікують підвищення тарифів на вантажні перевезення, підписання контрактів на пряме постачання електроенергії від ДП "Енергоатом" та локалізації виробництва локомотивів та потягів за міжнародними контрактами.

Камишін виконуватиме обов’язки очільника компанії до завершення процесу відбору постійно діючого голови правління "Укрзалізниці".

Юрик виконував обов'язки голови правління "УЗ" з березня 2021 року після звільнення Володимира Жмака. Його у свю чергу було призначено в серпні 2020 року замість Юрика.

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