Керівник "Укрзалізниці" Юрик йде у відставку

Виконуючий обов’язки голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик передав Наглядовій раді заяву щодо його звільнення.

Про це повідомила пресслужба "УЗ".

"Наглядова рада отримала заяву від тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Івана Юрика щодо звільнення його від виконання таких обов'язків. Наглядова рада також взяла до відома рекомендацію, зазначену у рішенні Ради національної безпеки та оборони від 30 липня 2021, а також пов’язані з цим обговорення, включаючи доручення від Міністерства інфраструктури, основані на рішенні Кабінету міністрів, акціонера УЗ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом вихідних 7-8 серпня Наглядова рада провела позачергове засідання і вирішила задовільнити заяву Юрика. Він продовжуватиме виконання своїх обов’язків на посаді члена правління, відповідального за фінанси.

"Наглядова рада рекомендує Кабінету міністрів України задовольнити вказану вище заяву та схвалити відповідне рішення. Наглядова рада вдячна Івану Юрику за те, що він уже вдруге за рік погодився прийняти виклик і взяти на себе відповідальність вести Укрзалізницю через турбулентні часи, останні з яких були ускладнені пандемією COVID-19 та її руйнівним впливом на економіки країн усього світу, та на Укрзалізницю", - йдеться у повідомленні.

Наглядова рада також розглянула рекомендацію Комітету з винагород і призначень та рекомендує погодити призначення Олександра Камишіна новим т.в.о. голови правління "УЗ" до 31 грудня 2021 року або до обрання нового постійного голови правління.

Нагадаємо, на засіданні уряду 30 липня РНБО доручила Кабінету міністрів розібратися зі станом справ "Укрзалізниці" та в разі потреби вжити кардинальні, в тому числі кадрові рішення.

Секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання заявив, що у роботі перевізника спостерігаються “досить небезпечні з точки зору національної безпеки процеси” в фінансово-господарській діяльності, які загрожують сталому функціонуванню компанії.

4 серпня РНБО доручила Кабміну покласти обов’язки голови "Укрзалізниці" на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.