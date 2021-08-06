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Білорусь залишилась без IQOS через міжнародні санкції

Натомість у всьому регіоні Східної Європи спостерігається широке зростання продажів пристроїв.

Білорусь залишилась без IQOS через міжнародні санкції
Фото: moskvichmag.ru

Компанія Philip Morris (PM) з липня припинила поставки систем нагрівання тютюну IQOS в Білорусь. Причиною такого рішення стали міжнародні санкції проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це заявив фінансовий директор компанії Еммануель Бабо (Emmanuel Babeau), передає “Інтерфакс-Україна”.

Текст виступу фіндиректора розміщений в опублікованих компанією матеріалах конференції.

"Зверніть увагу, що після недавніх міжнародних санкцій IQOS більше не продається в Білорусі, де ми досягли майже 7% продажів в Мінську в другому кварталі", - сказав Бабо під час конференції за підсумками роботи PM в другому кварталі.

При цьому, за його словами, спостерігається широке зростання продажів пристроїв у всьому регіоні Східної Європи, в тому числі значний внесок вносять Україна, Казахстан і Південно-Східна Європа.

Нагадаємо, 24 червня Європейський Союз затвердив секторальні санкції щодо Білорусі.

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