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"Слідкуйте за сайтом президента": Данілов про розширення списку підсанкційних олігархів

"Жодних санкцій у таємному режимі немає".

"Слідкуйте за сайтом президента": Данілов про розширення списку підсанкційних олігархів
Фото: Макс Требухов

Прізвища українських олігархів, проти яких запровадять санкції, будуть оприлюднені на сайті президента. Жодних санкцій у таємному режимі немає.

Про це секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов заявив в інтерв'ю виданню "Новое время".

Данілова запитали, за яким принципом вводяться санкції проти українських олігархів і чи з'являться в списку нові прізвища, зокрема Ігоря Коломойського, Олександра Дубінського і Андрія Деркача.

Секретар РНБО відповів, що всі запроваджені проти громадян України санкції розміщено на сайті президента країни.

За його словами, якби проти згаданих вище олігархів було введено санкції, то їх би опублікували.

"Чи будуть вони (санкції - ред.)? Слідкуйте за сайтом президента, там обов'язково з'являться додаткові прізвища, імена та по батькові", - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів.

18 червня Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити максимальний комплект санкцій проти російського бізнесмена Павла Фукса і українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

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