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Зеленський підписав закон, що обмежує розмір відсотків за кредитами для переселенців

За неналежне виконання обов'язань не нараховується неустойка і не застосовуються інші майнові санкції.

Зеленський підписав закон, що обмежує розмір відсотків за кредитами для переселенців
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що звільняє внутрішньо переміщених осіб від наслідків невиконання зобов’язань за кредитами та позиками.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Закон "Про внесення зміни до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань за кредитними договорами та договорами позики" № 1646-ІХ Верховна Рада ухвалила 14 липня 2021 року.

Він передбачає, що загальна сума процентів за кредитним договором або договором позики внутрішньо переміщеної особи (ВПО) не може перевищувати суми процентів, нарахованої протягом строку, на який надавався кредит (позика), за мінімальною ставкою, визначеною договором.

За неналежне виконання обов'язань за кредитними договорами не нараховується неустойка (штраф, пеня), не настає відповідальність у вигляді сплати суми боргу, не застосовуються інші майнові санкції.

Кредитор зобов'язаний перерахувати заборгованість за кредитом впродовж семи днів після письмового звернення від ВПО. Відступлення права вимоги за кредитним договором позичальника без його згоди забороняється.

Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання кредитних зобов'язань покладається на Російську Федерацію як на державу-окупанта відповідно до норм і принципів міжнародного права.

Положення документа стосуються кредитних договорів і договорів позик, укладених до 20 лютого 2014 року з внутрішньо переміщеними особами з АР Крим і Севастополя, та до 14 квітня 2014 року – для договорів з ВПО з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також території проведення АТО/ООС.

Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

Нагадаємо, 12 червня Зеленський підписав закон про нові правила кредитування жителів зони ООС.

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