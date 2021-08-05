LB.ua запускає спецпроєкт до Дня Незалежності

Сьогодні, 6 серпня, LB.ua розпочинає великий спецпроєкт «Уроки Незалежності», присвячений 30-й річниці Незалежності України.

“Незабаром Україна святкуватиме тридцятиріччя Незалежності. За гучними привітаннями, славнями і обіцянками кращого майбутнього варто замислитися: а чого навчили нас ці три десятиліття? Яких помилок ми припустилися? Чому? Чи можна їх було уникнути? Чи зроблені висновки - аби не допустити подібного завтра?

Усе це ми - редакція LB.ua - аналізували, задумуючи для вас спецпроєкт «Уроки Незалежності». «Свідки епохи» ми його ще між собою називаємо. Свідки епохи - люди, які не просто добре пам’ятають той чи інший період новітньої історії, явище, але виступали його активними співтворцями. Вони говорять не на задану тему загалом, а про те, до чого долучалися самі і що кардинально змінило їхнє власне життя”, - йдеться в описі спецпроєкту.

Його героями стануть політики, президенти, дипломати, банкіри, письменники, волонтери, фінансисти, ветерани, освітяни. Леонід Кравчук і Сергій Жадан, Кирило Говорун і Віктор Пинзеник, Оксана Забужко та Ігор Гордійчук («Сумрак»), Леонід Кучма й Олександр Ройтбурд, Юрій Луценко та Геннадій Москаль, Роман Шпек і Борис Гудзяк і багато інших.

Проєкт стартував із засадничого інтерв’ю з Леонідом Макаровичем Кравчуком. Надалі публікуватимуться два тексти на тиждень - щопонеділка та щочетверга.

“Продовжуватимемо також і після 24 серпня - матеріалу багато. Наше завдання: не просто «прив’язатися» до дати, але переосмислити важливе разом із вами - нашими читачами. Переосмислити, щоб будувати нове на здоровому, стабільному ґрунті. Долучайтеся!” - йдеться у зверненні редакції.