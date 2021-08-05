Кравчук про кадебістів в українській владі: "Думаю, що зараз їх трохи менше, але не набагато"

Перший президент Леонід Кравчук вважає, що в українській політиці досі лишається багато пов'язаних з російськими спецслужбами людей. Про це він розповів у інтерв'ю LB.ua в межах спецпроєкту до 30-річчя Незалежності України.

"Думаю, що зараз там кадебістів трохи менше, ніж колись було, але не набагато. Зараз немає кадебістів по формі (бо офіційно структури більше не існує), однак ця організація так формувалася, там люди так виховувалися, що після розпаду їхня внутрішня суть не змінилася. От вам яскравий приклад – президент Росії Володимир Путін. Він глава держави, хоча вихований у колах КДБ", – зазначив він.

Кравчук пригадав, як одного дня під час обіду зі своїм наступником на посаді президента Леонідом Кучмою запитав у нього, кого він найбільше боїться як глава держави. "Він сказав: «КДБ». Це було ще до записів майора Мельниченка. Як точно він сказав. Вони скрізь. Візьміть наші регіони, скажімо, схід, південь і захід, і ви побачите, яка там база для формування саме такого складу людей. І вони потрапляють туди, може, навіть з добрими намірами, однак потім вони із цієї пастки вийти не можуть. Їх туди затягують", – зазначив Кравчук.

Нагадаємо, про "шалену агентуру і тисячі людей, які інформують про стан справ" в Україні, в інтерв'ю говорив президент РФ Володимир Путін. Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю LB.ua підтвердив це і сказав, що українська розвідка працює над цим питанням.