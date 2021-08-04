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Уряд призначив тимчасового керівника АРМА

Жоравович очолює управління Північно-Східного міжрегіонального територіального управління АРМА.

Уряд призначив тимчасового керівника АРМА
Дмитро Жоравович
Фото: скрин відео

Кабінет міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Дмитра Жоравовича.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України уряд тимчасово поклав обов’язки голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на Жоравовича Дмитра Олексійовича", - написав Немчінов у Телеграмі.

Він додав, що Жоравович наразі очолює управління Північно-Східного міжрегіонального територіального управління АРМА.

Дмитро Жоравович народився 21 травня 1978 Харкові. У 2000 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство" та отримав кваліфікацію юриста. Кандидат юридичних наук з досвідом роботи за фахом юриста більше 17 років.

Нагадаємо, 29 липня в.о. голови Нацагентства повернення активів Віталій Сигидин та його заступник Володимир Павленко отримали домашній арешт у справі за підозрою в розтраті майна в особливо великих розмірах.

Їм закидають заволодіння майже 400 тис. доларів, які були визнані речовими доказами у ряді кримінальних проваджень і перебували в управління АРМА. Гроші на підставі підроблених судових рішень переказали на банківські рахунки третіх осіб.

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