Керівників АРМА відправили під домашній арешт

В.о. голови Нацагентства повернення активів (АРМА) Віталій Сигидин та його заступник Володимир Павленко отримали домашній арешт у справі за підозрою в розтраті майна в особливо великих розмірах. Відповідне рішення ухвалив суддя Печерського райсуду Сергій Вовк, повідомляє Zaxid.net.

Підозрювані повинні здати документи для виїзду за кордон. Обох суд також відсторонив від посад до 24 вересня.

"Сигидин і Павленко просили не забирати в них можливість працювати, бо “утвориться вакуум влади, і це буде мати катастрофічні наслідки для країни", – зазначають журналісти.

Нагадаємо, що їм закидають заволодіння майже 400 тис. доларів, які були визнані речовими доказами у ряді кримінальних проваджень і перебували в управління АРМА. Гроші на підставі підроблених судових рішень переказали на банківські рахунки третіх осіб.