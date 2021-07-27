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Причетні до інциденту з нардепом Брагарем патрульні отримали догани, – ЗМІ

Їхніх безпосередніх керівників понизили на посаді.

Причетні до інциденту з нардепом Брагарем патрульні отримали догани, – ЗМІ
Євген Брагар
Фото: facebook.com/yvbragar

Національна поліція оголосила догану двом патрульним поліцейським, що зупинили автомобіль депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Євгенія Брагара. Їхнього начальника - командира роти понизили на посаді.

Про це з посиланням на інформацію Нацполіції повідомляють Українські новини.

"Службове розслідування завершено. Двом патрульним - догану, командиру роти - пониження, а командиру батальйону - зауваження", - сказав представник відомства.

Дисциплінарне стягнення застосовано до співробітників поліції через те, що вони порушили інструкцію і не ввімкнули під час зупинки нагрудні камери (відеореєстратори). Керівництво покарано також за порушення інструкції.

Після виконання дисциплінарного стягнення вони повернуться до виконання своїх безпосередніх службових обов'язків.

Як повідомляли, раніше Нацполіція відсторонила від посади поліцейських, які зупинили автомобіль Брагара, і їхніх керівників на час службового розслідування.

Нагадаємо, Брагар, якого поліція запідозрила в керуванні авто у стані наркотичного сп’яніння, заявив, що патрульні вимагали в нього хабар. Народний обранець також опублікував результати тесту на наркотики, який він зробив з власної ініціативи. За його словами, тест негативний.

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