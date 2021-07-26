Екснардепа Семенченка знову взяли під варту

Колишнього народного депутата Семена Семенченка знову взяли під варту. До цього він перебував у СІЗО чотири місяці, після чого суд змінив запобіжний захід на домашній арешт.

Про взяття під варту повідомили на сторінці Семенченка у Facebook.

Рішення про більш жорсткий запобіжний захід ухвалив суддя Солом'янського суду Вишняк.

"14 липня суд змінив йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Семенченко повинен був прибувати на вимогу до слідчого, не виходити з дому без дозволу, утримуватися від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю. Жодна з умов не була порушена. Але цього виявилось замало для суду", – написали в соцмережі.

Семенченко вважає, що до його арешту нібито причетні "ФСБ і КДБ Білорусі". Адвокати підозрюваного подаватимуть апеляцію.

Нагадаємо, що колишнього народного депутата Семена Семенченка заарештували 26 березня за створення "приватної армії".

За версією СБУ, Семенченко і так званий таємний агент НАБУ Євген Шевченко у 2018 році організували громадську організацію з охоронних послуг. СБУ вважає, що вона фактично стала приватною військовою компанією, діяльність якої на території України заборонена і тому вважається незаконним збройним формуванням.

Семенченку закидали ч.2 ст.28, ч.2 ст.260 (створення незаконного збройного формування), ч.3 ст.260 (керівництво незаконним збройним формуванням), ч.3 ст.27, ч.2 ст.258 (організація теракту) Кримінального кодексу.

На початку липня стало відомо, що Семенченку висунули нову підозру за ч.3 ст.27, ч.2 ст. 28 і ч.1 ст.263 (придбання та зберігання зброї) Кримінального кодексу України.