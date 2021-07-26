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Адвокату-спільнику заступника голови Харківської облради обрали запобіжний захід

Він може вийти під заставу в 713 700 гривень. 

Адвокату-спільнику заступника голови Харківської облради обрали запобіжний захід
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Адвокату-спільнику заступника голови Харківської облради обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Захід діятиме 60 діб – до 29 вересня, повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

Відповідне рішення 25 липня ухвалив Вищий антикорупційний суд.

Адвоката разом із чиновником викрито на вимаганні та отриманні 1 млн 50 тис. гривень неправомірної вигоди від директора комунального підприємства за не звільнення його із займаної посади.

"Разом з тим, суд визначив підозрюваному заставу у розмірі 713 700 гривень, у разі внесення якої на адвоката буде покладено ряд процесуальних обов’язків", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 22 липня правоохоронці викрили "на гарячому" заступника голови Харківської обласної ради Андрія Малиша та його спільника-адвоката після отримання ними останньої частини хабара у розмірі 1,05 млн гривень.

Малиша арештували до 20 вересня з альтернативою внесення застави в розмірі 4,75 млн гривень.

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