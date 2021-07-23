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У НАБУ підтвердили обшуки у голови Харківської облради

Статусу у справі про мільйонний хабар Артур Товмасян не має.

У НАБУ підтвердили обшуки у голови Харківської облради
Фото: Сергей Нужненко

Детектив Національного антикорупційного бюро Микола Карась спростував поширену низкою Telegram-каналів та ЗМІ інформацію про затримання голови Харківської обласної ради у справі про отримання мільйонного хабаря.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Карась заявив, що з Артуром Товмасяном не проводили жодних слідчих дій, і він не має процесуального статусу у цій справі.

"Процесуального статусу наразі у зазначеної особи не може бути", - сказав детектив.

Водночас він підтвердив, що обшуки в рамках кримінального провадження проводили, зокрема, в кабінеті і вдома у Товмасяна. За словами Карася, обшуки за місцем проживання фігурантів та в їхніх легкових автомобілях тривали до 7-ї години ранку п'ятниці. 23 липня.

Детектив додав, що НАБУ вимагатиме взяти під варту заступника голови Харківської облради та його спільника-адвоката, яким інкримінують одержання хабаря в сумі 1 млн 50 тис. грн. Він зазначив, що в разі обрання такого запобіжного заходу суд відповідно до законодавства також визначить суму застави.

За словами Карася, підставою для порушення кримінального провадження стало звернення до НАБУ директора КП, з якого вимагали цю суму за можливість залишитися на посаді.

"Питання не в перепризначенні, а в не ініціюванні питання про звільнення з посади керівника підприємства, оскільки з ним було продовжено контракт і він працював на законних підставах", - пояснив Карась.

За його словами, гроші передавали у кілька траншів, починаючи з квітня, і під час одержання останнього (350 тис. грн) обох фігурантів затримали.

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