Розділяй і володарюй: навіщо "Слуги" "обрізають" МВС

Ідея віддати Нацгвардію особисто президенту – не нова. Володимир Зеленський ще в серпні 2019 року подав у парламент відповідний законопроєкт, як невідкладний. Однак Арсену Авакову вдалось відбитися – не без допомоги голови профільного Комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

Новому міністру внутрішніх справ Денису Монастирському окреслили першочергове завдання – розділити відомство та вивести Національну гвардію України, Державну прикордонну службу та, ймовірно, Державну міграційну службу з системи МВС. При цьому, НГУ планують підпорядкувати безпосередньо президентові.

Фото: Макс Требухов

Завдання для нового очільника МВС

Через декілька днів після звільнення Арсена Авакова та призначення очільником МВС Дениса Монастирського в «Слузі народу» почали «нарізати» йому завдання. Так, в ефірі каналу «Україна 24» голова фракції «СН» Давид Арахамія заявив, що одним з головних завдань Монастирського стане поділ МВС.

«У нас як у правлячої коаліції є план інституційний, що такі великі міністерства треба розбивати на кілька інстанцій. Нацгвардія повинна бути роз'єднана з поліцією, і прикордонна служба також. Одне з таких головних завдань, які будуть стояти перед міністром – це зробити поділ цих частин», – сказав Арахамія.

Нардеп додав, що Нацгвардію та прикордонну службу точно заберуть з МВС. А щодо Міграційної служби – «питання відкрите».

Водночас Арахамія визнав, що саме ексміністр Арсен Аваков був проти такого поділу, і «ця дискусія тривала вже два роки».

Новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський поки не коментує такі плани. Виступаючи в Раді перед призначенням, був достатньо обережним, згадавши лише, що «Національна гвардія – це одна з опор української державності й внутрішньої стабільності».

Фото: Lb.ua Денис Монастирський під час виступу у Раді

«Нацгвардія важлива, надважлива державна інституція, оскільки вона на рівні з поліцією, бере участь в охороні громадського порядку та забезпеченні публічної безпеки. Саме тому законодавство, міністр внутрішніх справ координує спільні зусилля поліції та Нацгвардії для забезпечення спільного спокою та безпеки», – у цих словах не прозвучало навіть натяку на майбутній розділ міністерства.

Історія «з бородою»

Станом на зараз МВС координує роботу таких окремих центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ): Національна поліція, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна міграційна служба, Державна прикордонна служба та Національна гвардія України. Всі ці ЦОВВ мають своїх очільників і формально є самостійними. Але координація їх роботи та представництво на Кабміні були за міністром внутрішніх справ.

У команді Зеленського з першого дня у владі говорили про необхідність вивести з системи МВС майже 300-тисячну «армію» всіх ЦОВВ – попри те, що сам президент називав Авакова одним з найефективніших міністрів. Однак ще 29 серпня 2019 президент Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт № 1007 про підпорядкування Національної гвардії безпосередньо главі держави. Після появи такого проєкту глава МВС Арсен Аваков нібито навіть погрожував звільненням.

Вже у вересні того ж року на той час керівник Офісу президента Андрій Богдан озвучив більш «м’яку» модель, запропонувавши розділити Національну гвардію на три частини – під керівництвом Міністерства внутрішніх справ, Міноборони та президента.

У відповідь в МВС офіційно попередили, що таке рішення розвалить Нацгвардію. Там пояснювали, що гвардійці і так перебувають в президентській вертикалі: «Для будь-якого українського військового президент, який за Конституцією є Верховним головнокомандувачем ЗСУ, є вищим керівником… Нацгвардія логічно та природно перебуває в структурі МВС саме тому, що несе правоохоронну функцію в тому числі. 14 з 19 функцій, які покладені законом на Нацгвардію, є правоохоронними за своєю суттю», – наголошували в міністерстві.

Фото: Lb.ua

В оточенні Арсена Авакова говорити, що Нацгвардія у складі МВС – це ефективна модель, руйнування якої принесе набагато більше шкоди, аніж користі. Додаючи, що ця ідея продиктована політикою та конкретними планами – посилити вплив президента та його Офісу на правоохоронну систему.

Парламентський «десант» Авакова теж вирішив йти в «законодавчу атаку». Так, у 2020 році було зареєстровано законопроєкт, яким пропонували надати Нацгвардії повноваження затримувати цивільних правопорушників, складати протоколи, проводити особисті огляди та здійснювати інші невластиві військовим функції.

Проте у травні того ж року його провалили. Не вистачило голосів навіть для направлення на доопрацювання.

Після звільнення Богдана та за нового керівництва в ОП не полишили плани щодо розгляду Радою законопроєкту № 1007 про пряме підпорядкування Нацгвардії голові держави. За інформацією джерел LB.ua в профільному комітеті з правоохоронної діяльності, з 2020-того року його двічі намагалися включити у порядок денний. Перший раз у червні минулого року. Вдруге – на початку цього року. Тоді ж очільник комітету Денис Монастирський запевняв LB.ua, що в остаточному варіанті порядку денного питання так і не з’явилося. Але тепер після звільнення Авакова все може змінитися.

Плани на осінь

Після призначення Монастирського міністром внутрішніх справ в Комітеті Ради з правоохоронної діяльності звільнилась позиція голови. За інформацією джерел LB.ua в комітеті, наразі розглядають дві ймовірні кандидатури. А саме призначення буде восени, коли розпочнеться нова сесія ВР та політичний сезон.

«Це Олександр Бакумов (голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Комітету з питань правоохоронної діяльності. Його прізвище також називали серед кандидатів на посаду голови МВС, – LB.ua). А також Сергій Іонушас (зараз заступник голови комітету, – LB.ua). Від того, хто стане новим керівником комітету, буде залежати дуже багато. Водночас і сценарій розподілу МВС. В ОП хочуть більше Іонушаса, бо він – «кварталівський» (на офіційному сайті «Укрпатенту» Іонушас значиться патентним повіреним Володимира Зеленського, реєстрував такі його торговельні марки, як «Слуга народу», «Країна У», «Квартал 95», «Студія «Квартал 95», «Ліга Сміху», «Чисто news» та інші, – LB.ua). Бакумова вважають людиною Авакова», – розповів один з членів комітету.

Фото: sud.ua Сергій Іонушас

Ще один співрозмовник в провладній фракції додав, що «на Банковій давно хочуть розділити «монстра» і зроблять це».

«Проблем з проходженням законопроєкту про розподіл на Комітеті не буде – за будь-якого нового голови. Зірвати плани може лише «війна з олігархами». Якщо це «основне нарізне сполучення деталі» рване, то взагалі нічого «проходити» на комітетах не буде. Якщо ж ні, то МВС розділять на «удільні князівства», – вважає депутат.

Сергій Іонушас залишив звернення LB.ua без відповіді.

Натомість його колега по фракції Олександр Бакумов заявив LB.ua, що питання позбавлення МВС координаційних функцій щодо згаданих ЦОВВ ще потрібно вивчати.

«Казати, що щось від чогось будуть відокремлювати – це неправильно. Ані Національна гвардія, ані прикордонна служба не входять до складу МВС. МВС лише координує діяльність центральних органів виконавчої влади, включаючи НГУ, прикордонників, надзвичайних ситуацій, міграційну службу й так далі. Насправді у нас хибне уявлення про МВС як «монстра». ЦОВВ у нас і так самостійні, мають своїх очільників, які несуть персональну відповідальність. Якщо ми говоримо про те, щоб прибрати координацію, то це треба вивчати. Це потенційно можливо, однак ми повинні зважити: що буде корисного від того, що ми заберемо цю координацію, – зазначив він. – Координацію загубити не можна. Бо якщо ми дамо свободу кожному органу, то це поставить питання ефективної роботи та публічної безпеки. Якщо говорити про надання більшої самостійності, можливо, давайте це розглядати».

Нардеп наголосив, що Нацгвардія та прикордонна служба як військові формування в принципі підпорядковані Верховному Головнокомандувачу – президентові України.

Головне, на думку Олександра Бакумова, – не допустити втрату ефективності цих органів: «Бо кожен з них – і прикордонники, і Нацгвардія – виконують правоохоронну функцію. Одні на кордоні, під час оперативно-розшукових заходів. Інші – це більше безпека та правопорядок. Якщо ми знайдемо раціональні зерна, що треба зовсім виділити ці ЦОВВ з координації, підкреслюю, виключно координації, бо жодного прямого підпорядкування немає, ми повинні детально проаналізувати: що в результаті ми отримаємо після ухвалення цих рішень».

Фото: 2day.kh.ua Олександр бакумов

Перший заступник голови комітету та член фракції «Голос» Андрій Осадчук також вважає, що питання потрібно добре вивчити.

«Наша система МВС досить масивна, але постає питання: відділення будь-якої її складової покращить чи погіршить ефективність її роботи? Думаю, однозначної відповіді точно немає», – заявив він LB.ua.

Натомість з ідеєю перепідпорядкувати Нацгвардію президенту, на думку нардепа все досить очевидно: «Не може президент керувати Нацгвардією за будь-яких умов. Я вважаю, це прямо суперечить Конституції. І наразі більше хвилює якість лідерства у всіх підрозділах МВС, аніж формальна структура».

В «Голосі» не всі погоджуються з такою позицією. Зокрема, представниця правоохоронного Комітету Олександра Устінова схвально оцінює ініціативу розподілу МВС.

«Це питання (про виведення ЦОВВ, – LB.ua) намагалися поставити на розгляд комітету неодноразово. Але відразу були такі скандали та крик! Зрозуміло, Аваков був завжди проти – бо це, фактично, була його маленька «армія». Наразі ж, після призначення Монастирського, думаю, що є всі шанси провести це рішення через наш комітет, – переконана вона. – Раніше розклад сил був таким: третина – люди Авакова, ще третина – президента, а решта – це ті, кому все одно. Якщо це буде подано як ідея президента, це зроблять. Я особисто це теж підтримую».

Фото: Макс Требухов

Співрозмовники LB.ua в оточенні Арсена Авакова назвало такі плани вивести Нацгвардію та прикордонників з-під координації МВС «катастрофою для безпеки країни».

«Ми намагалися ці «наполеонівські» плани стримати. Тепер вони їх втілять у життя. Нехай потім спробують втримати вулицю, кордон та мир. Розділяй та володарюй в умовах продовження війни з Росією – це не просто помилка, це буде катастрофа», – резюмував співрозмовник.