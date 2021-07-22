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Порошенко привіз в Авдіївку комплект відеорозвідки для 72-ої бригади

Аналогічне обладнання отримала вже 10 ОГШБр, яка стоїть на лінії Зайцеве-Шуми-Нью-Йорк.

Порошенко привіз в Авдіївку комплект відеорозвідки для 72-ої бригади
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко передав перший комплект оптичної розвідки для 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

«72-га бригада імені Чорних Запорожців для мене дуже близька. І я пишаюся, що коли ми обирали назву 72-ї, я підтримав пропозицію бригади, щоб присвоїти саме це ім’я. З Авдіївкою, з «промкою» історія 72-ї бригади дуже тісно пов’язана», – говорить Порошенко.

Він нагадав, що неодноразово бував у 72-ій бригаді: «ми зустрічалися із 72-ю у 2018 році в Бахмуті. Я обіцяв тоді, що приїду в Білу Церкву зустрічати у 2019 році, коли було перше виведення із зони Операції Об’єднаних Сил. І сьогодні ми у вас із нашою командою, командою народних депутатів, добровольців, волонтерів».

«За останні два місяці я вже третій раз на фронті. До цього дві поїздки були присвячені 10-й ОГШБр, в Торецьку, і в Зайцевому, і в Шумах, і в Нью-Йорку. Ми разом з волонтерами зібрали кошти для встановлення унікальної технології пункту дальнього спостереження. Ставимо це в найбільш небезпечних ділянках фронту», – зазначив Порошенко.

Кошти на першу партію техніки – 560 тисяч гривень – збирали гуртом волонтери, половину додав Фонд Порошенка. Вартість повного комплексу відеоспостереження – більше трьох мільйонів гривень. У 10 ОГШБр воно вже працює і рятує життя військових, відзначив Порошенко.

«В 10-ці ми завершили формування трьох батальйонних і одного бригадного пункту відеоспостереження. Наступним ми прийняли пропозицію 72-ї бригади. І вирішили, що буде дуже символічно почати саме з Авдіївки, з «промки». Для чого це робиться? В першу чергу для того, щоб зберегти життя наших воїнів. Я особисто мав можливість переконатися в якості роботи цієї системи, коли можна з бліндажу спокійно спостерігати за рухом окупантів і давати відсіч», – говорить Петро Порошенко.

Традиційно команда Порошенка привезла бійцям на передову солодкі гостинці – цього разу це стиглі українські абрикоси. П’ятий Президент принагідно подякував усім волонтерам, які долучилися до проєкту, і закликав продовжити підтримку армії.

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