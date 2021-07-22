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У Польщі за запитом Росії затримали правозахисника Хасоєва

Євген Хасоєв - керівник бурятського відділення правозахисної організації "Сибір без тортур".

У Польщі за запитом Росії затримали правозахисника Хасоєва
Фото: Радіо Свобода

Влада Польщі затримала за запитом Росії бурятського правозахисника Євгена Хасоєва, який займався справами потерпілих від поліцейського насильства.

Затриманого помістили в ізолятор тимчасового утримання на 48 годин. Видавати його російськими владі, чи ні, вирішуватиме суд, передає Радіо Свобода.

Євген Хасоєв - керівник бурятського відділення правозахисної організації "Сибір без тортур". 8 лютого його затримали під час суду над одним з учасників акцій протесту 23 і 31 січня на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального. У правозахисника виник конфлікт з судовим приставом.

За версією слідства, Хасоєв погрожував приставу розправою, діставши при цьому з кишені складаний ніж. Правозахисник же стверджує, що нікому не погрожував, а на конфлікт його спровокував пристав.

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