Україна підписала угоду про взаємне визнання водійських посвідчень з Італією

Угода укладена строком на п’ять років.

Україна та Італія підписали угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія.

Угоду підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр сталої інфраструктури та мобільності Італії Енріко Джованіні, інформує пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

Домовленість про укладення нової угоди була досягнута за підсумками IX засідання Українсько-італійської Ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва, що відбулося 16 грудня 2020 року.

Дія угоди поширюється на громадян України, які:

легально проживають в Італії;

є резидентами країни менше чотирьох років;

мають дійсні українські посвідчення водія.

Угода укладена строком на п’ять років. Вона набере чинності через 60 днів з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення Договірних Сторін про виконання ними внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Нова угода є редакцією попередньої, яка була укладена у 2015 році строком на п’ять років.