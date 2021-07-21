Народні депутати закликали ЄС і США не допустити запуску "Північного потоку-2" (документ)

"Демократичний світ має продемонструвати російському агресору єдність та силу у захисті своїх основоположних цінностей".

Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва підтримав заяву народних депутатів України щодо заклику до Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу про неприпустимість запуску "Північного потоку-2".

Про це інформує пресслужба українського парламенту.

21 липня члени Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва ухвалили текст спільної заяви народних депутатів України щодо заклику до Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу про неприпустимість запуску "Північного потоку-2" та відкрили для підписання всім народним депутатам України.

У заяві народні депутати України закликають США, ЄС та, зокрема, Німеччину припинити будівництво та подальше введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".

"Демократичний світ має продемонструвати російському агресору єдність та силу у захисті своїх основоположних цінностей. Україна це демонструє щодня, обороняючи Східний фланг Європи", - зазначається у документі.

Також у заяві наголошується, що із самого початку "Північний потік-2" не був економічним проєктом, адже потужності української газотранспортної системи дають можливість збільшити прокачування газу до Європи в 2-3 рази. Водночас "Північний потік - 2" створює реальні перешкоди для диверсифікації джерел та маршрутів постачання енергоносіїв до Європи.

Народні депутати також підкреслили, що попри розпочату Російською Федерацією збройну агресію проти України у відповідь на демократичний європейський та євроатлантичний вибір українського народу, попри спробу незаконної анексії Криму та окупацію окремих районів Донецької та Луганської областей, попри триваючу збройну агресію та воєнні злочини з боку Росії та атаки на нашу стратегічну інфраструктуру, а також попри щоденні вбивства українських громадян, Україна не зраджує своєму вибору.

Заяву підписали народні депутати України Р. Стефанчук, О. Мережко, І. Климпуш-Цинцадзе, А. Клочко, Д. Лубінець, М. Бардіна, М. Мезенцева, С. Бобровська, М. Іонова, І. Геращенко, Б. Яременко, В. Ар'єв, Р. Лозинський, А. Шараськін, Є. Ясько, І. Фріз, Л. Василенко та ін.

Підписання заяви народними депутатами України триває.

Нагадаємо, чорновий текст угоди США і Німеччини, оприлюднений Bloomberg, містить зобов'язання Німеччини вжити заходів, якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї проти України.

Угода також зобов'яже Німеччину використовувати свої важелі впливу, щоб домогтися продовження контракту на транзит газу між Україною і Росією на строк до 10 років після його закінчення в 2024 році. Ці переговори почнуться не пізніше 1 вересня.

Згідно з проєктом угоди, США і Німеччина будуть прагнути просувати інвестиції в розмірі до 1 мільярда доларів в так званий Зелений фонд, щоб допомогти Україні перейти на більш чисті джерела енергії. У тексті йдеться, що Німеччина зобов'язується вкласти в фонд початкові 175 мільйонів доларів.

Офіційно про домовленості збиралися оголосили 21 липня. Вчора до Києва також приїхав радник Держдепу Дерек Шолле. У Державному департаменті повідомили, що він має обговорювати з Україною "Північний потік-2".