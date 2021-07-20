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Радник Держдепу приїде в Київ для обговорення Nord Stream 2 і зустрічі з представниками бізнесу

Дерек Чолле буде в Києві 20-21 липня, а потім відправиться до Варшави. 

Радник Державного департаменту США Дерек Шолле 20-21 липня перебуватиме з візитом у Києві, а 21-23 – у Варшаві. Метою візиту є укріплення стратегічної цінности відносин США з Україною та Польщею, зазначається у повідомленні Держдепу.

Фото: state.gov/biographies/derek-h-chollet

"Він продовжить дипломатичні перемовини з Україною та Польщею щодо низки питань, включно з нашою спільною занепокоєністю щодо "Північного потоку-2" та енергетичною безпекою загалом, а також щодо реформ.

У Києві Шолле має зустрітися з урядовцями для обговорення підтримки зусиль України щодо протидії агресії Росії та подальшого просування економічних та антикорупційних реформ. 

Крім того, радник Держдепу має зустрітися в Україні з представниками бізнесу для обговорення відновлення української економіки та можливості загального процвітання.

Нагадаємо, що на липень було заплановано візит президента Володимира Зеленського до США. Днями в ЗМІ з'явилася інформація, що цього місяця український президент не полетить до Штатів, але зможе зробити це в наступному.

В Офісі президента заявили, що зустріч президента Володимира Зеленського з американським лідером Джозефом Байденом відбудеться орієнтовно в останні дні липня або на початку серпня поточного року. Дати зустрічі змістили через логістичні та протокольні нюанси. 

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