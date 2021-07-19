Фото: twitter.com/Sindhleak

Вибуховий пристрій спрацював на узбіччі дороги поблизу ринку у іракському місті Багдад. Внаслідок вибуху загинули щонайменше 30 людей, десятки поранені.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на медичні служби країни.

Напад стався на ринку Вахайлат в Садр-Сіті, йдеться в заяві іракських військових. Двоє представників медслужб заявили, що в результаті потужного вибуху загинули не менше 30 людей і ще десятки отримали поранення.

Вибух стався за день до свята Курбан-байрам, коли ринок був заповнений покупцями, які прийшли в пошуках подарунків і продуктів.

21 martyrs as a result of the American terrorism that hit #Baghdad again with an explosion in a local market while people were shopping and preparing for Eid. pic.twitter.com/YL8wR2qG9k — ZAID🇮🇶 (@ZAIDIIQ) July 19, 2021

До цього часу ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух. Раніше про подібні напади в цьому районі заявляло угруповання Ісламська держава.

Влада Іраку заарештувала командира полку федеральної поліції, відповідального за територію, в яку входить ринкова площа. Також повідомляється, що розпочато розслідування.

Атака в понеділок сталася за два місяці до федеральних виборів в Іраку, призначених на 10 жовтня.