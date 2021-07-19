Вибуховий пристрій спрацював на узбіччі дороги поблизу ринку у іракському місті Багдад. Внаслідок вибуху загинули щонайменше 30 людей, десятки поранені.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на медичні служби країни.
Напад стався на ринку Вахайлат в Садр-Сіті, йдеться в заяві іракських військових. Двоє представників медслужб заявили, що в результаті потужного вибуху загинули не менше 30 людей і ще десятки отримали поранення.
Вибух стався за день до свята Курбан-байрам, коли ринок був заповнений покупцями, які прийшли в пошуках подарунків і продуктів.
Reported IED attack in Sadr City, East #Baghdad, #Iraq pic.twitter.com/GRSilhz938— Aurora Intel (@AuroraIntel) July 19, 2021
21 martyrs as a result of the American terrorism that hit #Baghdad again with an explosion in a local market while people were shopping and preparing for Eid. pic.twitter.com/YL8wR2qG9k— ZAID🇮🇶 (@ZAIDIIQ) July 19, 2021
At least 18 people were killed, 45 others were injured in a bomb blast in a busy market in #Baghdad’s Al-#Sadr city. #Iraq #العراق #بغداد #مدينة_الصدر pic.twitter.com/0sd7avnloe— osama fleyeh (@OsamaFleyeh) July 19, 2021
До цього часу ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух. Раніше про подібні напади в цьому районі заявляло угруповання Ісламська держава.
Влада Іраку заарештувала командира полку федеральної поліції, відповідального за територію, в яку входить ринкова площа. Також повідомляється, що розпочато розслідування.
Атака в понеділок сталася за два місяці до федеральних виборів в Іраку, призначених на 10 жовтня.