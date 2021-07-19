ОБСЄ змінила представника в Тристоронній контактній групі

З 1 серпня спеціальним представником ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі замість швейцарки Хайді Грау стане фінський дипломат Мікко Кіннунен.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Фінляндії, яка зараз головує в ОБСЄ, та на сайті організації.

"Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, яка є чинним головою ОБСЄ в 2021 році, призначила посла Мікко Кіннунена спеціальним представником чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі. Кіннунен приступить до виконання своїх обов'язків 1 серпня", - вказується в повідомленні.

Фото: um.fi

Кіннунен працює в структурі МЗС Фінляндії з 1996 року, в тому числі у 2009-2013 роках був послом в Казахстані та Киргизстані.

Також працював у посольствах Фінляндії у США та Росії, в постійному представництві при ООН в Нью-Йорку.

Нагадаємо, що Хайді Грау приступила до обов'язків у ТКГ з січня 2020 року.