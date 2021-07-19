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Спецслужби могли стежити за журналістами, активістами та політиками за допомогою програми-шпигуна, – ЗМІ

Компанія-розробник ПЗ запевняє, що доповідь правозахисників повна невірних припущень. 

Спецслужби різних держав могли стежити за журналістами, активістами та політиками за допомогою шпигунської програми, розробленої ізраїлською NSO Group. Паризька некомерційна організація Forbidden Stories, правозахисники Amnesty International  і журналісти ідентифікували більше 1000 людей в 50 країнах, за якими нібито стежили за допомогою програми, пише Associated Press.

Про програму і стеження написали ще в кількох відомих ЗМІ, зокрема The Guardian і DW. Forbidden Stories заявляють, що програма дає доступ до камери і мікрофону телефону, на який вона встановлена. 

Загалом у списку програми 50 000 номерів телефонів із них журналістам належать 180. Перебування в ньому не означає, що телефон намагалися зламати. За даними The Washingtin Post, шпигували за працівниками Reuters, CNN, Associated Press, The Wall Street Journal, Le Monde, Financial Times, а також політиками, керівниками підприємств і навіть главами кількох держав. 

Фото: Forbidden Stories

Amnesty Internatinal також повідомляє, що шпигунська програма Pegasus від NSO Group була встановлена на телефон нареченої Джамаля Хашоггі, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії. Програма була встановлена через чотири дні після його смерті. 

NSO group заявила, що ніколи не вела список "потенційних, минулих чи нинішніх цілей". Вони також назвали доповідь Forbidden Stories "повною невірних припущень та непідтверджених теорій".

У компанії запевняють, що продають свої програми тільки "перевіреним державним установам" для використання проти терористів та злочинців. Однак критики компанії вважають, що вона фактично не відслідковує своїх клієнтів, тож не веде регулювання у галузі глобального приватного стеження. 

Найбільша кількість номеріі – 15 000 – мексиканські. Також програма поширена на телефонах людей на Близькому Сході. Крім цього, програма була встановлена на номери телефонів Франції, Угорщини, Казахстану, індії, Азербайджану і Пакистану. 

Відомо, що мексиканська репортерка Пінеда Бірто була вбита за політичними мотивами у 2017 році, через кілька тижнів після того, як номер її мобільного з'вився у списку Pegasus.

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