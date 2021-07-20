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Тихановська у США зустрілася з держсекретарем Ентоні Блінкеном

Лідерка опозиції закликала США ухвалити пакет екстреної допомоги для білоруських незалежних ЗМІ та посилити санкції проти режиму Лукашенка.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська перебуває з візитом у США. У понеділок, 19 липня, вона переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, заступницею держсекретаря з політичних питань Вікторією Нуланд і радником Держдепартаменту США Дереком Шолле.

Фото: t.me/tsikhanouskaya

Під час зустрічей йшлося про "захоплення літака Ryanair, напади на громадянське суспільство і медіа, організовану режимом нелегальну міграцію в Литву як спробу помститися ЄС", - повідомляється у Telegram-каналі Тихановської.

Зазначається, що Тихановська закликала США ухвалити пакет екстреної допомоги для білоруських незалежних ЗМІ, підтримати громадянське суспільство, а також посилити економічний тиск на режим і синхронізувати дії з ЄС, Великобританією і Канадою.

Крім того, лідерка опозиції закликала Сполучені Штати дати сигнал РФ, що "Росія може відігравати конструктивну роль у розв’язанні кризи в Білорусі, тоді Лукашенко не буде ставити під сумнів суверенітет Білорусі та безпеку цілого регіону".

Представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив на брифінгу, що під час зустрічі сторони обговорили "репресії, жорстокі переслідування з боку білоруського режиму", а також те, "які кроки має зробити режим (Олександра) Лукашенка".

Фото: twitter.com/Tsihanouskaya

За його словами, "Тихановська перебуває на передньому краї опозиційного руху в Білорусії". "І ми щасливі прийняти її сьогодні в Держдепартаменті і продовжувати наші зусилля, спрямовані на підтримку білоруського народу і його прагнень, які стосуються прав людини, демократії, а також ширших євроатлантичних устремлінь", - додав Прайс.

Нагадаємо, згідно з даними альтернативного підрахунку голосів Тихановська виграла вибори президента Білорусі в першому турі. За опозиціонерку начебто проголосували 56% виборців, за Лукашенка - 34%.

За даними ЦВК Білорусі, Лукашенко набрав 80% голосів, а Тихановська тільки 10%, однак цим цифрам в країні мало хто вірить.

З серпня 2020 року Тихановська живе в еміграції.

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