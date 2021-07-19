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Лукашенко заявив, що Литва сама винна у напливі нелегалів з Білорусі

Він також зазначив, що не має наміру захищати від нелегалів західних сусідів після того, як вони запровадили санкції проти його режиму.

Лукашенко заявив, що Литва сама винна у напливі нелегалів з Білорусі
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко стверджує, що потік нелегальних мігрантів, який хлинув у Литву та Польщу через територію Білорусі, є наслідком бездіяльності правоохоронних органів цих країн.

Про це він заявив в интерв’ю телеканалу Sky News Arabia.

За словами Лукашенка, в Литві є “угруповання злочинного характеру”, чия причетність до нелегальної міграції вважається очевидною.

"Чому вони цього не бачать? Щойно вони ліквідують угруповання, які за гроші привозять в Литву нелегальних мігрантів, нелегальна міграція в Литву буде нижчою, ніж минулого року. Одиниці будуть. Тому нехай починають працювати. Якщо їм потрібна буде допомога, ми цю допомогу їм надамо, але вже не безплатно", - наводить слова Лукашенка білоруська агенція БЕЛТА.

Лукашенко також заявив, що не має наміру захищати від нелегалів сусідні країни після того, як їхнє керівництво запровадило санкції проти його режиму.

Нагадаємо, що за останні місяці Литва зіткнулася майже з двадцятиразовим збільшенням потоку нелегалів з Білорусі. Протягом 2021 року кордон з Білоруссю нелегально перейшли щонайменше півтори тисячі мігрантів, переважно з Іраку.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте вважає, що це організована гібридна атака білоруського режиму проти Литви у відповідь на санкції, введені після примусової посадки літака Ryanair у Мінську.

Євросоюз пригрозив посилити санкції проти Білорусі, якщо потік нелегалів не зменшиться.

На початку червня Литва почала будувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю.

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