У Франції розгромили два центри вакцинації проти ковіду

Пасажири поряд вказівником пункту санітарного контролю для пасажирів, які прибувають з країн, визначених червоними зонами, в аер

У Франції на тлі протестів щодо запровадження урядом жорсткіших правил карантину розгромили два центри вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Один із закладів на південному сході країни атакували, заливши його водою з пожежних рукавів у ніч проти п'ятниці.

Наступного дня іншу клініку частково зруйнували, влаштувавши підпал.

Обидва випадки сталися у вихідні дні на тлі масових акцій проти обмежувальних заходів через Covid-19. Критики таких обмежень звинувачують уряд президента Емманюеля Макрона у порушенні їхніх свобод.

Як повідомлялося, з кінця липня або початку серпня у Франції запроваджується санітарний пропуск, який буде обов'язковим для доступу в усі місця дозвілля та культури, на заходи за участю більш ніж 50 осіб, у кафе і ресторани, торговельні центри, поїзди, літаки і міжміські автобуси. До нього будуть занесені відомості або повної вакцинації, або про недавній негативний результат тесту ПЛР.

З цієї осені тести ПЛР у Франції будуть платними, якщо вони не призначені лікарем. Очікується, що це стимулюватиме вакцинацію, а не збільшення кількості тестів. На початку вересня розпочнеться кампанія запрошення на ревакцинацію людей, вакцинованих у січні і лютому 2021 року.

На мітингу в Парижі в суботу політична діячка Мартін Воннер закликала протестувальників "взяти в облогу" офіси законодавців, які підтримали обмежувальну політику уряду. В неділю її змусили залишити свою опозиційну групу в парламенті. Вона, своєю чергою, відповіла, що її слова неправильно витлумачили.

Наразі лише трохи більше половини населення отримали першу дозу вакцини та менш як 40% зробили два уколи.

Нагадаємо, за час пандемії у Франції від Covid-19 загинули понад 111 тис. людей. Минулого тижня група вчених, яка консультує уряд країни, попередила про четверту хвилю в найближчі місяці.

Крім того, у Франції почав переважати штам коронавірусу "Дельта", виявлений в Індії. Згідно з даними Агентства громадського здоров’я країни, мутація L452R стала домінуючою і досягла 51,7% серед проаналізованих позитивних зразків.

З 21 липня уряд посилив обмежувальні заходи. Президент Макрон також заявив, що не виключає обов'язкової вакцинації всіх жителів Франції, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться