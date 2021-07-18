Компанія, яка займається технічним обслуговуванням летовища, страйкує через зарплатні борги.

Фото: ЕРА/UPG

В аеропорту Лісабона скасували 200 рейсів через дводенний страйк працівників компанії Groundforce, яка займається технічним обслуговуванням летовища.

Про це пише reuters.com.

Очікується, що ще до кінця страйку – неділі вечора – скасують ще більше вильотів.

Страйк оголосив Союз техніків з обслуговування аеропортів. У ньому взяли участь близько 100% працівників компанії.

Фото: ЕРА/UPG

Вони вимагають негайної виплатили заробітної плати і цьогорічних відпускних.

Страйк найбільше вплинув на компанію TAP, яка користується послугами Groundforce.

“Groundforce на 50,1% належить португальській фірмі Pasogal і на 49,9% - групі TAP-Air Portugal, яка, в свою чергу, на 72,5% контролюється португальським державою”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

TAP запропонувала позичити гроші Groundforce для виплати відпускних, але обслуговуюча компанія відхилила цю пропозицію.

Нагадаємо, у січні 2019 року у трьох великих аеропортах Німеччини - Кельн-Бонн, Дюссельдорф і Штутгарт відбувся страйк співробітників, які відповідають за безпеку перевезень пасажирів і вантажів.