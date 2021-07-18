Окупанти заявили, що хочуть покарати українських "організаторів" "водної блокади" Криму

Вони оцінили збитки у 1,47 трильйона рублів.

Представник “кримського парламенту” окупаційної влади Юхим Фікс заявив, що “організатори водної блокади Криму будуть притягнуті до кримінальної відповідальності”.

Про це пише ria.ru.

За його словами, "робоча група" зібрала інформацію про 12 громадян України, які “є організаторами або виправдовують блокаду Криму”.

Йдеться про водну, енергетичну, продовольчу і транспортну блокади. Інформація передана в “правоохоронні органи”.

"Слідчі органи працюють зі залучення до кримінальної відповідальності організаторів блокади. Наша робоча група вже завершує підготовку всіх необхідних документів для подачі позову до судових органів про визнання та стягнення збитків, завданих півострову водної блокадою", – сказав Фікс.

Він додав, що сума збитків становить 1,47 трильйона рублів.

"Як тільки ми цю суму підтвердимо усіма необхідними документами, позов буде переданий до суду", – підкреслив віце-спікер.

Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал. Після захоплення Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинилися, і місцеві водосховища почали швидко міліти.

Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання буде відновлено тільки після деокупації.