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Польща запровадила додаткову вимогу для авіатуристів

Їм потрібно обов’язково заповнити онлайн карту місця знаходження мандрівника.

Польща запровадила додаткову вимогу для авіатуристів
Фото: kiyavia.com

У Польщі з 17 липня встановлена додаткова вимога для туристів, які прибувають до країни авіатранспортом. Нововведення діє на підставі розпорядження Ради міністрів країни від 9 липня.

Про це пише Укрінформ з посиланням на польський уряд.

Їм потрібно обов’язково заповнити онлайн карту місця знаходження мандрівника (eKLP), підтвердження про виконання цієї дії необхідне для перетину кордону країни.

У ній потрібно вказати: країну, звідки починається подорож; номер рейсу; дату прибуття; ім'я та прізвище; документ, що засвідчує особу або номер PESEL (ідентифікаційний код в Польщі); свої контактні дані (телефон, адреса електронної пошти); адреси всіх місць, де людина має намір зупинитися упродовж перших 14 днів перебування в Польщі (наприклад, готель, сімейний будинок, база відпочинку), документ, що підтверджує одужання особи від коронавірусної хвороби, або повної вакцинації, або негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Одна особа може заповнити анкету для кількох осіб лише за умови, якщо вони весь час перебуватимуть разом (наприклад, подорож сім’єю).

Формуляр потрібно заповнити перед подорожжю, під час неї, або перед перевіркою прикордонними органами в аеропорту.

Він пересилається до державної санітарної інспекції Польщі, а підтвердження його заповнення потрібно показати у роздрукованому вигляді чи на електронному пристрої обслуговуючому персоналу в аеропорту.

Підтвердження щодо заповнення формуляра особа отримує на вказану електронну пошту.

Заповнення цього формуляра допомагатиме швидко знаходити й інформувати пасажирів про те, що на борту літака були інфіковані коронавірусом особи. Відтак це дозволить уникнути безконтрольного поширення коронавірусу, пояснили польські урядовці.

Нагадаємо, 4 липня у польському місті Познань рейс FR6705 ірландської авіакомпанії Ryanair вилетів із затримкою на понад годину через те, що пілот заборонив підійматися на борт десяткам українців.

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