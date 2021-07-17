Фото: Чернівецька ОДА передача вакцини

Україна отримала від Румунії 100 800 доз вакцини проти COVID-19 AstraZeneca у якості гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

Зазначається, що передача вакцини відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску “Сірет-Порубне”.

“Дотримуючись всіх холодових режимів, цю партію препарату доправлять до центрального складу у місті Київ. Відтак її розподілять між усіма областями України”, - сказано у повідомленні.

Фото: Чернівецька ОДА передача вакцини

Фото: Чернівецька ОДА передача вакцини

Фото: Чернівецька ОДА передача вакцини

Нагадаємо, Україна очікує на отримання по 2 млн доз протикоронавірусної вакцини від нових виробників - Moderna та Novavax. Крім цього, уряд очікує на регулярні поставки вакцин, які уже використовують в Україні - Pfizer, Coronovac, Astrazeneca.