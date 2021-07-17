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Румунія передала Україні понад 100 тисяч доз вакцини від COVID-19

Препарат розподілять між усіма областями України.

передача вакцини
Фото: Чернівецька ОДА
передача вакцини

Україна отримала від Румунії 100 800 доз вакцини проти COVID-19 AstraZeneca у якості гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

Зазначається, що передача вакцини відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску “Сірет-Порубне”. 

“Дотримуючись всіх холодових режимів, цю партію препарату доправлять до центрального складу у місті Київ. Відтак її розподілять між усіма областями України”, - сказано у повідомленні.

передача вакцини
Фото: Чернівецька ОДА
передача вакцини

передача вакцини
Фото: Чернівецька ОДА
передача вакцини

передача вакцини
Фото: Чернівецька ОДА
передача вакцини

Нагадаємо, Україна очікує на отримання по 2 млн доз протикоронавірусної вакцини від нових виробників - Moderna та Novavax. Крім цього, уряд очікує на регулярні поставки вакцин, які уже використовують в Україні - Pfizer, Coronovac, Astrazeneca.

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