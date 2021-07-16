В Росії від ковіду помер соліст "Хору Турецького", внесений у "чорний список Мінкульту

Соліст "Хору Турецького", 50-річний Борис Горячев, помер від коронавірусу.

Про це повідомляється на сторінці хору в Instagram.

"Друзі, з великою раною на серці повідомляємо вам жахливу новину: Бориса Горячева з нами більше немає... Три тижні він боровся з цією заразою!!! Ми молилися і сподівалися на чудо!!! Але у Бога свої плани... І ковід виявився сильнішим", - йдться в повідомленні.

Борис Горячев народився 7 жовтня 1971 року. Закінчив Хорове училище імені Свєшнікова і відділення хорового диригування Музично-педагогічного інституту імені Гнєсіних. У "Хорі Турецього він співав із 2003 року.

Після окупації Криму Росією "Хор Турецького" виступав на півострові, поорушаючи законодавство України, і знімав там кліпи. Зокрема, хор брав участь у концерті, присвяченому річниці окупації Криму.

Учасники колективу Костянтин Кабанов, Павло Бердніков, Олексій Алєксандров, Олег Бляхорчук, Михайло Кузнєцов, Ігор Звєрєв, Євген Тулінов, Армен Григорян, В’ячеслав Фреш і його керівник Михайло Турецький з 16 лютого знаходиться в переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, створеному Міністерством культури України.

18 лютого цього року до переліку потрапили також Євген Кульміса та Борис Горячев.

Нагадаємо, у 2015 році коли відносини РФ та Туреччини зіпсувалися через збиття російського Су-24, який залетів у повітряний простір Туреччини. Після цього у "Хорі Турецького" говорили про те, що задумуються над зміною назви колективу, щоб показати свій патріотизм.