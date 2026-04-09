Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати

Наразі іноді відбувається надвиробництво сонячної електроенергії і його доводиться просто обмежувати. Про це в інтерв’ю LB.ua розповів голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

«У дні, коли було дуже сонячно, генерація сягала й 3000 МВт. Це забагато і ми були навіть змушені її обмежувати. Якби замість того, щоб обмежувати сонячну генерацію на 1000-2000 МВт ми могли зайву електроенергію накопичити в акумуляторних установках і потім використати в період вечірнього піку навантаження, то за рівнем викидів CO₂ стали б «найзеленішою» країною Європи», - пояснив він.

Наразі в «Укренерго» придбано акумуляторів загальною потужністю майже 500 МВт, до кінця року очікується надходження і сумарна потужність становитиме близько 1000 МВт.

«Це поступово покращуватиме «живучість» нашої енергосистеми. І економічність теж. Бо це не дуже добре – «обрізати» сонячну енергію: за умовами «бери або плати» споживачі все одно платять (через тариф “Укренерго”) за електроенергію, яка мала бути вироблена, але не спожита», - розповів Зайченко.

Досі акумулятори для такої мети застосовувались рідко, але ці технології суттєво подешевшали і напрям розвивається.«Ми видали вже більше ніж на 1000 МВт. Раніше США були піонерами у використанні таких, досі дуже дорогих, технологій, Китай їх застосовував. А серед країн Європи ми, мабуть, перші набуваємо такого масштабного досвіду», - пояснив голова правління компанії.

За його словами, це акумулятори контейнерного типу, один акумулятор на 1 МВт має розміри, приблизно як морський контейнер. Їх можна застосовувати водночас по кілька одиниць і отримати сумарну потужність 10-20 МВт. Водночас пристрої вразливі до повітряних атак.

«Тому про них треба мало говорити і добре їх ховати. Але це дуже корисна історія, вона допомагає системі балансувати. Акумулятори швидко реагують на зміни навантаження в системі і з погляду балансування зеленої генерації, особливо сонячної – це інструмент №1», - розповів Віталій Зайченко.

Також, за його словами, енергосистемі України допомагатимуть балансувати об’єкти нової розподіленої генерації. Їх ввели в експлуатацію досить багато і нова високоманеврена генерація взимку видавала вже близько 1000 МВт.

«Не все обладнання було підключене, але вже є рішення уряду виділити фінансування місцевим органам влади на підключення. Дуже часто місцеве самоврядування просто не має на це ресурсів і компетенції. Та вже не буде такого, що обладнання подароване, отримане містом за якимось програмами стоїть і не працює. Можна ще 1000 отримати», - зазначив керівник «Укренерго».

За його словами, багато таких проєктів вже на досить високій стадії готовності.