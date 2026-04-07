ГоловнаЕкономікаДержава

По Україні є відключення світла через обстріли і негоду

Відновлювальні роботи тривають цілодобово. 

Фото: ДТЕК

Сьогодні, 7 квітня, в Україні є відключення електроенергії через обстріли та негоду. 

Про це повідомили у Міненерго

Унаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання. 

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. 

Через негоду без електропостачання залишаються понад 170 населених пунктів у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Полтавській та Хмельницькій областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням.

На сьогодні, 7 квітня, застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням варто дізнаватися на офіційних ресурсах обленерго.

Споживачів просять за можливості ощадливо використовувати електроенергію протягом усієї доби. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies