По Україні є відключення світла через обстріли і негоду

Сьогодні, 7 квітня, в Україні є відключення електроенергії через обстріли та негоду.

Про це повідомили у Міненерго.

Унаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Через негоду без електропостачання залишаються понад 170 населених пунктів у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Полтавській та Хмельницькій областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням.

На сьогодні, 7 квітня, застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням варто дізнаватися на офіційних ресурсах обленерго.

Споживачів просять за можливості ощадливо використовувати електроенергію протягом усієї доби. Це допомагає знизити навантаження на систему.