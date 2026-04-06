Швеція передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2

Сили оборони України отримають від Швеції сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2. Ці комплекси допоможуть ППО України у боротьбі з «шахедами» та іншими повітряними загрозами.

Як розповіли у Міноборони, на їх закупівлю Швеція виділить 400 млн євро. Це майже третина суми нового пакета військової допомоги обсягом 1,2 млрд євро, який було оголошено у лютому.

Tridon MK2 – це мобільна система протиповітряної оборони середньої дальності. Вперше її представили у 2024 році. Працює за будь-яких погодних умов, удень і вночі. Одна з її переваг – відносно низька вартість пострілу.

Tridon MK2 має на озброєнні 40-мм автоматичну гармату Bofors 40 Mk4, що уражає цілі на відстані до 12 км, здійснюючи до 300 пострілів на хвилину. Система дозволяє зменшувати темп стрільби до 200 пострілів за хвилину, що економить боєприпаси і адаптовує її до конкретних вогневих завдань.

Гармата Tridon MK2 використовує боєприпаси з програмованим підривом. Вони вибухають безпосередньо перед ціллю, створюючи хмару уламків. Це суттєво підвищує ефективність боротьби з повітряними дронами і крилатими ракетами.

Цю систему можна встановлювати на гусеничні броньовані всюдиходи BvS 10 або вантажівки Scania. Адже вона оснащена електроприводами, завдяки чому легко інтегрується з різними платформами, на відміну від комплексів з гідравлічними приводами.

Шведський Tridon MK 2 – універсальна система протиповітряної оборони, яка поєднує високу ефективність, широкий спектр застосувань та низькі експлуатаційні витрати. Вона здатна одночасно протидіяти багатьом загрозам, зокрема ударним і розвідувальним безпілотникам, літакам, вертольотам та крилатим ракетам.