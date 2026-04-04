«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
нова країнаВсе погано, але надії немає
Горіть, як Усть-Луга
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Уряд цього тижня ухвалив низку змін для фермерів на прифронтових територіях

Зокрема йдеться про компенсацію витрат на меліорацію, виплати за втрачені посіви та підтримку тваринництва.

Уряд цього тижня ухвалив низку змін для фермерів на прифронтових територіях
Ілюстративне фото: підготовка до посіву на фермі в Запорізькій області
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд цього тижня ухвалив низку змін для фермерів на прифронтових територіях:

Розширили програму компенсації с/г техніки українського виробництва в межах політики «Зроблено в Україні»

Для агровиробників із територій бойових дій — 40% компенсації (замість 25%) за умови, що 80%+ земель у зоні бойових дій. На 2026 рік передбачено 1,8 млрд грн. Програма охоплює 166 виробників і понад 14 тис. позицій техніки.

Компенсація витрат на меліорацію

Держава покриває до 80% витрат (без ПДВ) на ремонт, реконструкцію та будівництво зрошувальних систем і насосних станцій у прифронтових і деокупованих регіонах.

Виплати за втрачені посіви

236 агровиробників Херсонщини отримають по 4700 грн/га (до 2000 га). Виплати з держбюджету стартують наступного тижня.

Підтримка тваринництва

Із 7 квітня стартує прийом заявок: 7000 грн за корову (3–100 голів) і 2000 грн за кіз/овець (5–500 голів) через Державний аграрний реєстр.

Загалом уряд реалізує комплекс програм: гранти, компенсації, прямі виплати, підтримку тваринництва й страхування. Для посилення енергонезалежності в умовах обмеженого електропостачання діють пільгові кредити, зокрема «5-7-9%» і кредити під 0% до 10 млн грн на енергообладнання.

