Зокрема йдеться про компенсацію витрат на меліорацію, виплати за втрачені посіви та підтримку тваринництва.

Ілюстративне фото: підготовка до посіву на фермі в Запорізькій області

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд цього тижня ухвалив низку змін для фермерів на прифронтових територіях:

Розширили програму компенсації с/г техніки українського виробництва в межах політики «Зроблено в Україні»

Для агровиробників із територій бойових дій — 40% компенсації (замість 25%) за умови, що 80%+ земель у зоні бойових дій. На 2026 рік передбачено 1,8 млрд грн. Програма охоплює 166 виробників і понад 14 тис. позицій техніки.

Компенсація витрат на меліорацію

Держава покриває до 80% витрат (без ПДВ) на ремонт, реконструкцію та будівництво зрошувальних систем і насосних станцій у прифронтових і деокупованих регіонах.

Виплати за втрачені посіви

236 агровиробників Херсонщини отримають по 4700 грн/га (до 2000 га). Виплати з держбюджету стартують наступного тижня.

Підтримка тваринництва

Із 7 квітня стартує прийом заявок: 7000 грн за корову (3–100 голів) і 2000 грн за кіз/овець (5–500 голів) через Державний аграрний реєстр.

Загалом уряд реалізує комплекс програм: гранти, компенсації, прямі виплати, підтримку тваринництва й страхування. Для посилення енергонезалежності в умовах обмеженого електропостачання діють пільгові кредити, зокрема «5-7-9%» і кредити під 0% до 10 млн грн на енергообладнання.