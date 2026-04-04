Шмигаль: Україна посилила енергетичну стійкість завдяки міжнародній підтримці

Цієї зими Україна змогла суттєво зміцнити свою енергетичну систему завдяки консолідованій допомозі міжнародних партнерів та запуску нових механізмів координації.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, ключовим кроком стало впровадження нового формату співпраці — «енергетичного Рамштайну», що дозволило партнерам краще зрозуміти нагальні потреби України та оперативніше реагувати на виклики.

У межах підготовки до опалювального сезону була сформована широка коаліція зимової енергетичної підтримки, до якої приєдналися понад 40 країн. Вони забезпечили постачання критично важливого обладнання, зокрема генераторів, трансформаторів і когенераційних установок.

Важливим джерелом фінансування став Фонд підтримки енергетики України, до якого вдалося залучити 602,5 млн євро від 16 держав, Європейського Союзу та представників приватного сектору.

Також було систематизовано роботу міжнародних хабів енергообладнання. За цей період Україна отримала 174 гуманітарні вантажі загальною вагою понад 2200 тонн від 22 країн. Водночас через ці хаби було розподілено 482 вантажі загальною вагою понад 4600 тонн для забезпечення внутрішніх потреб.

Окрему увагу приділили розвитку відновлюваної енергетики. У межах спільної ініціативи з ЄС «Промінь надії» сонячні електростанції встановили у 27 лікарнях. Загальна потужність цих установок становить майже 3 МВт, що дозволяє медичним закладам працювати стабільніше навіть під час перебоїв з електропостачанням.