Свириденко: вже виконано близько половину ремонту на трасах міжнародного значення

В Україні тривають дорожні роботи на міжнародних трасах і дорогах загального користування. Станом на 5 квітня вже виконали близько половини ремонту на трасах міжнародного значення.

Про це у телеграмі написала прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Станом на сьогодні виконано близько 50% поточного ремонту на трасах міжнародного значення. Усі роботи з поточного ремонту на таких трасах планують завершити до 1 травня, а основні роботи — до 1 червня», – йдеться у її дописі.

Прем’єрка розповіла, що щодня по країні працює майже 170 бригад і понад 1 500 працівників.

Від початку року вже ліквідовано 2,7 млн кв. м пошкоджень.

Додатково тривають заходи з посилення міжнародного транспортного сполучення.