Свириденко: вже виконано близько половину ремонту на трасах міжнародного значення

Усі роботи з поточного ремонту на таких трасах планують завершити до 1 травня, а основні роботи — до 1 червня.

В Україні тривають дорожні роботи на міжнародних трасах і дорогах загального користування. Станом на 5 квітня вже виконали близько половини ремонту на трасах міжнародного значення.

Про це у телеграмі написала прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. 

«Станом на сьогодні виконано близько 50% поточного ремонту на трасах міжнародного значення. Усі роботи з поточного ремонту на таких трасах планують завершити до 1 травня, а основні роботи — до 1 червня», – йдеться у її дописі.

Прем’єрка розповіла, що щодня по країні працює майже 170 бригад і понад 1 500 працівників.

Від початку року вже ліквідовано 2,7 млн кв. м пошкоджень.

Додатково тривають заходи з посилення міжнародного транспортного сполучення.

  • Нещодавно в Україні пришвидшили ремонт доріг на основних транспортних маршрутах. Уряд ухвалив рішення про розподіл коштів, передбачених у держбюджеті на 2026 рік, на ремонт і утримання доріг загального користування. 
  • Раніше Зеленський розповів, що на ремонт доріг після зими треба 52 млрд гривень, і роботи проведуть у два етапи – до жовтня.
  • Підрахували, що ремонту потребують майже 11 млн квадратних метрів українських доріг.
