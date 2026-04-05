Свириденко: вже виконано близько половину ремонту на трасах міжнародного значення

В Україні тривають дорожні роботи на міжнародних трасах і дорогах загального користування. Станом на 5 квітня вже виконали близько половини ремонту на трасах міжнародного значення.
Про це у телеграмі написала прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Станом на сьогодні виконано близько 50% поточного ремонту на трасах міжнародного значення. Усі роботи з поточного ремонту на таких трасах планують завершити до 1 травня, а основні роботи — до 1 червня», – йдеться у її дописі.
Прем’єрка розповіла, що щодня по країні працює майже 170 бригад і понад 1 500 працівників.
Від початку року вже ліквідовано 2,7 млн кв. м пошкоджень.
Додатково тривають заходи з посилення міжнародного транспортного сполучення.
- Нещодавно в Україні пришвидшили ремонт доріг на основних транспортних маршрутах. Уряд ухвалив рішення про розподіл коштів, передбачених у держбюджеті на 2026 рік, на ремонт і утримання доріг загального користування.
- Раніше Зеленський розповів, що на ремонт доріг після зими треба 52 млрд гривень, і роботи проведуть у два етапи – до жовтня.
- Підрахували, що ремонту потребують майже 11 млн квадратних метрів українських доріг.