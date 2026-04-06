Війна на Близькому Сході: нафта здорожчала, Іран оприлюднив нові погрози, США врятували полковника зі збитого F-15

Ціна на нафту піднялася до $110 за барель після того, як американський президент Дональд Трамп оприлюднив нові погрози на адресу Ірану, пише BBC.

Марка Brent зросла на 1,6 %. Цей стрибок відбувся після того, як Трамп посилив тиск на Іран, погрожуючи атакувати його мости і енергостанції, якщо той не розблокує Ормузьку протоку.

У відповідь на погрози Трампа, який вчора вимагав відкрити "кляту" протоку, Іран опублікував власні погрози. У заяві речника штабу "Хатам аль-Анбія", оприлюдненій державним телерадіомовником IRIB, анонсували "значно більш руйнівні і масштабніші" атаки у разі, що обстріли іранських цивільних цілей триватимуть.

Також Іран заявив, що Ормузька протока буде відкрита лише коли завдані війною збитки будуть повністю відшкодовані з доходів від транзитного мита.

Тим часом Штати повідомили про порятунок члена екіпажу збитого F-15. Джерела CBS News повідомили, що до місії було залучене ЦРУ.

Президент оголосив у ніч із суботи на неділю, що американські сили здійснили "одну з найсміливіших" пошуково-рятувальних операцій з порятунку зниклого члена екіпажу, якого він назвав "високоповажним полковником”.