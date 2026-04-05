Країни ОПЕК+ знову збільшили квоти на видобуток нафти

Країни-члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та їхні партнери в межах формату ОПЕК+ ухвалили рішення про збільшення видобутку нафти з травня на 206 тисяч барелів на добу.
Про це пише DW із посиланням на повідомлення організації.
Аналогічне підвищення - також на 206 тисяч барелів - група раніше вже анонсувала на квітень.
Водночас у ОПЕК + застерегли, що через пошкодження енергетичної інфраструктури у регіоні Перської затоки на світовому ринку нафти й надалі можливі значні цінові коливання.
У заяві наголошується на критичній важливості "забезпечення безпеки міжнародних морських шляхів для безперебійного постачання енергоресурсів". Водночас в ОПЕК не виключають, що глобальні поставки нафти можуть залишатися обмеженими ще тривалий час.
Як війна на Близькому Сході впливає на світові ціни на енергоносії
- На тлі різкого зростання світових цін на нафту вісім країн-учасниць ОПЕК+ провели консультації щодо перегляду своїх квот на видобуток. Після початку війни США та Ізраїлю з Іраном наприкінці лютого Ормузька протока - ключовий морський шлях, через який проходить багато світових поставок нафти та скрапленого газу - фактично була заблокована іранською владою.
- Крім того, Іран завдавав ударів по нафтовій інфраструктурі в кількох країнах регіону Перської затоки, а також по нафтових танкерах, що призвело до різкого стрибка цін на нафту та газ.
- Раніше сьогодні президент США Дональд Трамп виступив із черговою різкою погрозою на адресу Ірану і закликав країну відкрити Ормузьку протоку для судноплавства.