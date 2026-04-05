Bloomberg: США для війни в Ірані задіють майже всі свої ракети великої дальності JASSM-ER

США задіють майже весь свій арсенал малопомітних крилатих ракет великої дальності JASSM-ER для війни з Іраном, перекидаючи їх із запасів, призначених для інших регіонів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнаних співрозмовників.

Наказ про вилучення цих ракет вартістю близько 1,5 млн доларів кожна зі складів у Тихоокеанському регіоні віддали наприкінці березня. Ракети з інших баз США, включно з територією країни, перекидаються до баз Центрального командування США або до Ферфорда у Великій Британії.

Після цього у світі залишиться лише близько 425 ракет JASSM-ER із довоєнного запасу у 2300 одиниць. Цього вистачить приблизно для 17 бомбардувальників B-1B на одну місію. Ще близько 75 ракет вважаються непридатними через пошкодження або технічні несправності.

Ракета JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Missile Extended Range) має дальність понад 960 км і призначена для ураження цілей із безпечної відстані, щоб уникати систем ППО противника. Разом із коротшою версією JASSM (дальність близько 400 км) у війні з Іраном уже задіяно приблизно дві третини американських запасів цих ракет.

Запаси перехоплювачів і далекобійних ударних систем стали критичним питанням із початку повітряної кампанії США та Ізраїлю 28 лютого. Відновлення витрачених запасів за нинішніх темпів виробництва може зайняти багато років.США активно застосовують JASSM-ER, щоб зменшити ризики для військових, але це водночас виснажує запаси озброєння, розрахованого на більш потужних противників, таких як Китай.

США та Ізраїль заявили про знищення значної частини іранської системи ППО, що дозволяє використовувати дешевші боєприпаси. Водночас у п’ятницю було збито американський винищувач F-15E, а згодом – штурмовик A-10, також іранський вогонь пошкодив два гелікоптери пошуково-рятувальної операції.

За перші чотири тижні війни США використали понад 1000 ракет JASSM-ER. Також 47 ракет було застосовано під час операції із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

З 2009 року США виділили кошти на закупівлю понад 6200 ракет JASSM, але виробництво базової версії завершилося приблизно 10 років тому. У 2026 році планується виготовити 396 ракет JASSM-ER, хоча максимальна потужність виробництва може сягати 860 одиниць на рік.

Попри масштабне перекидання, не всі ці ракети обов’язково будуть використані. Їх уже запускали з бомбардувальників B-52, B-1B та ударних винищувачів.Наразі незрозуміло, які подальші кроки планує президент Дональд Трамп. На тлі перекидання сухопутних сил до регіону обговорюється можливе захоплення острова Харг – ключового нафтового термінала Ірану.

Трамп заявив, що протягом «наступних двох-трьох тижнів» США «повернуть їх у кам’яний вік», не уточнивши, що це означає для Ірану.

Тим часом США почали використовувати стратегічні бомбардувальники B-52 над Іраном, що може свідчити про зниження загрози з боку ППО. Однак Іран уже знищив понад 12 ударних безпілотників MQ-9 і запустив понад 1600 балістичних ракет та близько 4000 крилатих ракет типу Shahed.

Для перехоплення лише балістичних ракет знадобиться щонайменше 3200 перехоплювачів. Компанія Lockheed Martin виробляє близько 650 ракет Patriot PAC-3 на рік і планує збільшити цей показник до 2000 до 2030 року, тоді як виробництво перехоплювачів THAAD також планують суттєво розширити.