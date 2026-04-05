У Сербії заявили, що знайшли вибухівку біля газопроводу поблизу Угорщини

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що поблизу кордону з Угорщиною, біля газопроводу «Балканський потік», знайшли два рюкзаки із вибухівкою.

Про це пишуть Радіо свобода та RTS.

Вибухівку виявили під час розслідування загрози газовій інфраструктурі, яка з’єднує Сербію та Угорщину, повідомив 5 квітня Вучич.

Згодом у Белграді, під час відвідування будівництва виставки Expo, він заявив, що неподалік населеного пункту Велебіт на півночі Воєводини, за кількасот метрів від газопроводу «Балканський потік», у двох рюкзаках було знайдено два великі пакети вибухівки з детонаторами, «які могли загрожувати великій кількості людей і завдати значної шкоди постачанню газу до Сербії та Угорщини».

Лідер Сербії додав, що сербські спецслужби «провели хорошу роботу».

«Ми вважаємо, що знаємо, з якої групи особи, які мали здійснити останній крок із приведення вибухівки в дію. Намір полягав у тому, щоб надіслати політичний сигнал. Кожного, кого ми затримаємо, буде суворо покарано», – заявив Вучич і додав, що обговорив це телефоном із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

«Я ознайомив його з першими результатами розслідування наших військово-поліцейських органів щодо загрози критичній газовій інфраструктурі, яка з’єднує Сербію та Угорщину», – написав Вучич у неділю в Instagram і додав, що, окрім вибухівки, були знайдені детонувальні шнури для її активації.

Орбан підтвердив телефонну розмову з Вучичем і повідомив, що на післяобідній час скликав екстрене засідання Ради оборони.

Раніше в Сербії повідомляли, що поліція та армія проводять обшуки на півночі країни в муніципалітеті Каньїжа, приблизно за 15 км від кордону з Угорщиною, у районах сіл Трешневац, Войвода Зімонїч і Велебіт.

Пошуки велися із землі під контролем і координацією з повітря, а над територією літають гелікоптери. Залучалися дрони, службові собаки, тепловізійні прилади та інша техніка, а також підрозділи з розмінування.

В іншому зверненні президент Сербії заявив, що очікується кваліфікація прокуратури, і що компетентні органи продовжать розслідування.

«Є певна інформація, але я не хочу розголошувати подробиці. Будь-хто, хто спробує поставити під загрозу енергетичну інфраструктуру Сербії, буде покараний найсуворішим чином», – сказав Вучич.

Він наголосив, що захист ключових енергетичних об'єктів посилено та вживаються всі заходи для запобігання можливим загрозам.