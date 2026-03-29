WP: Пентагон готується до кількох тижнів можливих наземних операцій в Ірані

Офіційні особи наголошують: планування – це звичайна функція Пентагону і не означає, що рішення вже ухвалено.

Пентагон готується до можливих кількох тижнів наземних операцій в Ірані.

Про це пише видання The Washington Post із посиланням на чиновників.

Ймовірна наземна операція не обов’язково означатиме повномасштабне вторгнення. Йдеться радше про рейди за участі сил спеціальних операцій і звичайної піхоти. Джерела наголошують, що такі місії можуть наражати американських військових на серйозні загрози, включно з іранськими дронами, ракетами, наземним вогнем і саморобними вибуховими пристроями.

Наразі невідомо, чи схвалить Трамп усі, частину або жоден із запропонованих планів. Адміністрація Трампа останніми днями вагалася між заявами про те, що війна згортається, та погрозами її посилення. Хоча президент сигналізував про бажання домовитися про припинення конфлікту, прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт у вівторок попередила, що якщо режим у Тегерані не припинить свої ядерні амбіції та не припинить погрози на адресу Сполучених Штатів та їхніх союзників, Трамп «готовий розв’язати проти них пекло».

У межах обговорень розглядалися варіанти захоплення острова Харк – ключового нафтового експортного вузла Ірану в Перській затоці, а також рейди в прибережних районах поблизу Ормузької протоки з метою знищення озброєнь, що загрожують судноплавству. За оцінками, такі операції можуть тривати від кількох тижнів до кількох місяців.Попри підготовку, офіційні особи наголошують: планування – це звичайна функція Пентагону і не означає, що рішення вже ухвалено.

Президент Трамп раніше публічно заперечував наміри розгортати наземні війська, тоді як держсекретар Марко Рубіо заявив, що конфлікт «не буде тривалим» і США можуть досягти своїх цілей без наземної операції. Водночас з’являються повідомлення про можливе посилення контингенту –зокрема, до 10 тисяч додаткових військових у регіоні, хоча ці дані офіційно не підтверджені.

За останній місяць загинули 13 американських військових, понад 300 були поранені внаслідок іранських атак у різних країнах Близького Сходу. Це підсилює побоювання щодо ризиків подальшої ескалації.

Опитування показують, що більшість американців виступають проти введення наземних військ: 62% категорично проти, лише 12% підтримують таке рішення.

Експерти попереджають, що, наприклад, захоплення острова Харк може бути надзвичайно небезпечним через здатність Ірану атакувати дронами та артилерією. Альтернативою називають мобільні рейди для знищення прибережних військових об’єктів.

У регіон уже направлено 31-й експедиційний підрозділ морської піхоти США чисельністю близько 2 200 осіб, який має можливості для проведення таких операцій, але обмежений у тривалості бойових дій без додаткового забезпечення.Аналітики зазначають, що захоплення іранських територій може створити важелі впливу для переговорів, але головною проблемою стане утримання цих територій і захист військових.

У Конгресі США також немає єдності: частина республіканців виступає проти введення військ, інші – навпаки закликають до рішучих дій.