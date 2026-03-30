Польща планує звести електронний бар’єр на кордоні із Україною

Вартість проєкту становить 450 млн злотих.

Пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце"
Фото: Держмитна служба

У Польщі планують звести на кордоні із Україною сучасний електронний бар’єр, який мав би підвищити безпеку країни та ефективність захисту від незаконного перетину.

Як пише RMF24, вартість проєкту оцінюється приблизно у 450 мільйонів злотих і охопить ділянку Надбужанського відділу Прикордонної служби. Наразі розпочато процес відбору підрядників. Інтерес до проєкту високий, однак остаточне рішення залежатиме від фінансування та відповідності суворим технічним вимогам. Передбачено можливість скасування тендеру, якщо не буде забезпечено достатніх коштів.

Проєкт передбачає встановлення підземних кабелів для виявлення сейсмічних коливань, оптоволоконних ліній для передачі даних і кабелів живлення. На поверхні встановлять стовпи з камерами денного бачення та тепловізорами, які працюватимуть цілодобово.

Усі дані надходитимуть до центру моніторингу в командуванні підрозділу, де їх аналізуватимуть прикордонники. Це дозволить швидко реагувати на спроби незаконного перетину кордону та інші загрози.

Вартість проєкту планують покрити з кількох джерел. Одним із них є програма ЄС SAFE, однак її реалізацію ускладнило президентське вето. Наразі тривають консультації щодо залучення необхідного фінансування.

Також узгоджуються можливі строки початку робіт. Вони залежатимуть від вибору підрядників і наявності коштів.Рішення про створення бар’єра ухвалили через зростання загроз, пов’язаних із збройною агресією Росії проти України. Влада зазначає, що ситуація на східному кордоні є динамічною, а діяльність злочинних груп і зростання диверсій вимагають посилених превентивних заходів.

Бар’єр має не лише ускладнити незаконний перетин кордону, а й підвищити ефективність виявлення та реагування на інциденти, що можуть загрожувати безпеці держави.

  • Нещодавно Польща запустила перший модуль системи протидії безпілотникам на кордоні з Білоруссю. 
  • Також країна до 1 жовтня продовжила тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою. 
